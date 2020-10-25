В 2020 году бюджет может недополучить 2 трлн доходов - Кудрин
15:30 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бюджет РФ может недополучить 2 трлн рублей доходов в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в фильме Наили Аскер- заде "Опасный вирус. План спасения" на канале Россия 1.
"ВВП, по данным правительства, около 4% упадет, я думаю, что ближе к 4,5 - 4,8, с учетом второй волны это недополученная продукция, сейчас, у нас ВВП почти 100 трлн, поэтому это примерно 4,5 трлн рублей недополученной продукции. С точки зрения доходов бюджета - это может быть там в пределах около 2 трлн рублей доходов всей бюджетной системы", - сказал он.
По его словам, поскольку текущий кризис гораздо сильнее, чем кризисы 1998 г и 2008-2009 годов, поддержка со стороны государства должна быть больше.
"Этот кризис мировой - уникальный. Ни в 1998 году, который был очень сильный, ни в 2008-м, 2009-м году, не может даже приблизиться по сопоставлению к масштабу вот этого кризиса. Когда останавливались целые регионы. Поэтому и поддержка должна быть существенно больше", - отметил он.
При этом сейчас в РФ достаточно ресурсов для этого, сказал Кудрин, добавив что эти ресурсы надо использовать для поддержки..
"Фонд национального благосостояния в этом году даже увеличился. Россия во всеоружии подошла к кризису, и несмотря на его уникальность и глубину, у государства есть возможность. Налогообложение нефтяной отрасли даст примерно 570 млрд рублей в следующем году. Сейчас в Фонде национального благосостояния больше 8 трлн. То есть, это на минимум 2-3 года так восстановительного периода - по- настоящему поддержки бизнеса и населения хватит, даже если потратить половину. крупный резерв в России сейчас есть, в России один из самых маленьких уровней государственного долга. Вот на начало этого года было всего 12,3", - отметил глава ведомства.
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