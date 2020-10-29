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В Симферополе могут сократить подачу воды до 2-х часов утром и 2-х вечером

21:25 29.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Время подачи питьевой воды в Симферополе могут сократить до двух часов утром и вечером, сообщил в четверг в эфире ток-шоу на республиканском телеканале глава Крыма Сергей Аксенов.

С 7 сентября в Симферополе и 39 окрестных населенных пунктах из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ питьевая вода подается по часам утром и вечером. Потребность почти 400-тысячного населения города составляет 160 тыс. кубометров воды в сутки, сейчас подается около 100 тыс. кубометров.

"До тех пор, пока не будут построены опреснительные установки, график подачи воды не изменится, даже при том, что погоды не будет. Самый худший прогноз, что график до конца года останется в таком же режиме. Либо даже, если совсем будет плохо, ужесточен до двух часов вечером и двух часов утром. Пока мы оцениваем возможность принятия таких решений, но это будет последнее ужесточение, мы с коллегами уверены, что в самом худшем варианте мы можем держаться в таком режиме бесконечно", - сказал Аксенов.

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