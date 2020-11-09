Стало известно, какие указы Трампа отменит Байден - The Washington Post

08:28 Источник: РОСБАЛТ

После своей январской инаугурации Джозеф Байден, избранный президентом США, отменит некоторые указы своего предшественника Дональда Трампа. Об этом сказано в статье The Washington Post (WP).

Так, представитель Демократической партии отменит наложенный 45-м хозяином Белого дома запрет на иммиграцию из мусульманских стран. Кроме этого, Байден запретит введенную Трампом принудительную депортацию детей нелегалов, попавших в Штаты в раннем возрасте.

Новый президент также хочет отменить выход Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случившийся в пандемию, и восстановить участие в Парижском соглашении по климату.