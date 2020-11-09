НКР заявила о потере контроля над городом Шуши

18:40 Источник: РБК

Силы Нагорного Карабаха больше не контролируют город Шуши (Шуша), заявил пресс-секретарь главы непризнанной республики Ваграм Погосян в Facebook.

«К сожалению, сейчас мы вынуждены признать, что череда неудач все еще преследует нас, и город Шуши полностью вне нашего контроля», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что военные части Армении попали в окружение под Шуши. РБК