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НОВОСТИ

НКР заявила о потере контроля над городом Шуши

18:40 09.11.2020 Источник: РБК

Силы Нагорного Карабаха больше не контролируют город Шуши (Шуша), заявил пресс-секретарь главы непризнанной республики Ваграм Погосян в Facebook.

«К сожалению, сейчас мы вынуждены признать, что череда неудач все еще преследует нас, и город Шуши полностью вне нашего контроля», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что военные части Армении попали в окружение под Шуши.  РБК

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