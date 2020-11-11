В Москве открывается форум "Сильные идеи для нового времени"

07:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лучшие идеи для развития экономики, социальной и технологической сфер России будут представлены на форуме "Сильные идеи для нового времени", который открывается в среду в Центре международной торговли Москвы и включает трехдневную программу, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

Форум проходит в смешанном формате, это включает и личное присутствие ограниченного числа участников, и взаимодействие с теми, кто подключится по видеосвязи. Такой формат выбран, чтобы исключить риски распространения коронавирусной инфекции.

Бейджи для прохода на площадку, как убедились корреспонденты ТАСС, выдаются только при предъявлении справки, подтверждающей отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР-тестирования. Справка должна быть получена не ранее чем за 72 часа до момента получения бейджа. Принимаются документы только от лабораторий, включенных в перечень на сайте Роспотребнадзора, и государственных медицинских учреждений.

Втрое больше идей

За время подготовки к форуму было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Они были разбиты по семи направлениям: "Современная экономика", "Новая технологическая стратегия", "Новые компетенции", "Новое городское развитие", "Новая социальная стратегия", "Новая молодежная повестка", "Новые идеи для бизнеса".

Число представленных идей превысило все прогнозные ожидания, и по мере их изучения организаторы поняли, что отобрать лишь 100 невозможно. Именно поэтому в финальный список идей вошло в три раза больше.