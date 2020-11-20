НАТО готова к диалогу с российским гражданским обществом

13:32 Источник: НГ-Online

Фото из аккаунта Байбы Бразе в Twitter



Пандемия коронавируса внесла коррективы в режим работы коммуникационных служб Североатлантического союза. Об этом заявила помощник Генерального секретаря НАТО по общественной дипломатии

«COVID19 дал нам возможность быть более креативными и смелыми, чтобы (наши) сообщения, основанные на фактах, доходили до желаемой аудитории», - сказала госпожа Бразе.

По словам помощника генсека альянса, сам бренд НАТО является «важной частью наших коммуникаций».

Ранее в ходе онлайн-встречи с российскими студентами Байба Бразе подчеркнула, что «НАТО всегда готова к диалогу с российским гражданским обществом, включая молодежь».

Андрей Серенко