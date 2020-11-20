НАТО готова к диалогу с российским гражданским обществом
13:32 20.11.2020 Источник: НГ-Online
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Фото из аккаунта Байбы Бразе в Twitter
«COVID19 дал нам возможность быть более креативными и смелыми, чтобы (наши) сообщения, основанные на фактах, доходили до желаемой аудитории», - сказала госпожа Бразе.
По словам помощника генсека альянса, сам бренд НАТО является «важной частью наших коммуникаций».
Ранее в ходе онлайн-встречи с российскими студентами Байба Бразе подчеркнула, что «НАТО всегда готова к диалогу с российским гражданским обществом, включая молодежь».
Андрей Серенко
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