Около трети россиян недовольны состоянием дорог в местах своего проживания - опрос
14:32 20.11.2020 Источник: Интерфакс
Более четверти россиян (28%) дают неудовлетворительную оценку уровню обеспечения безопасности на дорогах в местах своего проживания; в городах и посёлках городского типа с численностью населения менее 50 тыс. человек такого мнения придерживаются 36% респондентов, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".
Исследование показало, что уровнем безопасности дорожного движения недовольны 27% москвичей и почти каждый четвёртый житель крупных городов численностью населения от 1 млн человек.
Среди проблем, на которые указывают респонденты, оценивающие уровень безопасности, как неудовлетворительный - плохое дорожное покрытие, отсутствие дорожных знаков и разметки, отсутствие или неправильное размещение пешеходных переходов, отсутствие освещения дорог, плохая уборка дорог в зимнее время.
В свою очередь, 24% россиян положительно оценивают уровень безопасности на дорогах в местах своего проживания, больше всех довольны жители городов с численностью населения от 250 тыс. до 1 млн человек (31%), отмечают социологи.
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