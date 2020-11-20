0
0
154
НОВОСТИ

Около трети россиян недовольны состоянием дорог в местах своего проживания - опрос

14:32 20.11.2020 Источник: Интерфакс

Более четверти россиян (28%) дают неудовлетворительную оценку уровню обеспечения безопасности на дорогах в местах своего проживания; в городах и посёлках городского типа с численностью населения менее 50 тыс. человек такого мнения придерживаются 36% респондентов, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Исследование показало, что уровнем безопасности дорожного движения недовольны 27% москвичей и почти каждый четвёртый житель крупных городов численностью населения от 1 млн человек.

Среди проблем, на которые указывают респонденты, оценивающие уровень безопасности, как неудовлетворительный - плохое дорожное покрытие, отсутствие дорожных знаков и разметки, отсутствие или неправильное размещение пешеходных переходов, отсутствие освещения дорог, плохая уборка дорог в зимнее время.

В свою очередь, 24% россиян положительно оценивают уровень безопасности на дорогах в местах своего проживания, больше всех довольны жители городов с численностью населения от 250 тыс. до 1 млн человек (31%), отмечают социологи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 20.11.2020
Разведки РФ и Белоруссии обнаружили центры американских спецслужб в Киеве и под Варшавой - Лукашенко
0
9
15:32 20.11.2020
Боррель подтвердил разработку военной концепции ЕС
0
81
15:12 20.11.2020
Житель Нижнекамска осужден на 14 лет за попытку подрыва железнодорожных путей
0
104
15:00 20.11.2020
Армянская оппозиция перекрыла улицы Еревана с требованием отставки премьера Пашиняна
0
122
14:12 20.11.2020
Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции
0
173
14:00 20.11.2020
Среднесуточные поставки газа в КНР с октября превышают контрактные объемы - "Газпром"
0
204
13:32 20.11.2020
НАТО готова к диалогу с российским гражданским обществом
0
241
13:20 20.11.2020
Больше половины россиян никогда не совершали покупок в "черную пятницу" - исследование
0
212
13:05 20.11.2020
В Волгограде суд арестовал троих местных жителей, отрицающих распад СССР
0
250
13:00 20.11.2020
Россиянин осужден за попытку передать ЦРУ данные о разработках вооружения Северного флота
0
245

Возврат к списку