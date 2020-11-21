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Погибших на "майдане" вспоминают на массовых мероприятиях по всей Украине

15:10 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинцы в седьмую годовщину начала противостояния в Киеве в 2013 году вспоминают погибших в ходе "майдана", а также участвуют в массовых мероприятиях по всей стране.

Субботнее утро в День достоинства и свободы, приуроченный к годовщине "майдана", началось с молебна в память о погибших в ходе массового противостояния. Богослужение и возложение цветов состоялось на аллее Героев небесной сотни (так называют погибших на "майдане" - прим. ТАСС) в центре Киева. Аналогичные мероприятия проходят по всей стране. На площади Независимости в Киеве в честь даты открыли выставку "Рисованная история "майдана", в которой авторы представили хронологию событий и аудиофайлы с рассказами очевидцев. Кроме того, в центре столицы проводятся тематические экскурсии, также открылась экспозиция "Навстречу свободе".

К памятным мероприятиям присоединились и первые лица государства. Президент Украины Владимир Зеленский с утра обратился к гражданам страны с видеопоздравлением. В годовщину "майдана" президент объявил флешмоб для молодежи, предложив гражданам Украины в возрасте до 30 лет записывать короткие видеоролики о своих успехах, в которых необходимо показать, что значит "быть украинцем" и как менять жить к лучшему. С десятью победителями конкурса Зеленский пообещал лично встретиться в 30-ю годовщину независимости Украины 24 августа 2021 года.

В 17:00 мск в центре Киева пройдет массовое шествие в память о погибших. В связи с большим скоплением людей в городе полиция усилила меры безопасности. К охране правопорядка также привлечены бойцы Национальной гвардии, спасатели, взрывотехники и кинологи, работает санитарный центр. Сейчас ситуация в стране, в том числе и в центре столицы, спокойная.

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