Отсутствия флага РФ на встрече Лаврова с Пашиняном и Саркисяном объяснили протокольной практикой Армении

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Установка только флага Армении на переговорах в Ереване главы МИД РФ Сергея Лаврова с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном объясняется протокольной практикой страны. С таким разъяснением выступило в субботу министерство иностранных дел России в своем телеграм-канале.

"Флаги - очень важно. Еще более важно содержание переговоров. Также важно знать историю встреч и их оформление. У каждой страны своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идет о встречах министра иностранных дел с премьер- министром и президентом", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД сопроводили пост фотографией 2019 года с переговоров Лаврова и Пашиняна, где также установлен только флаг Армении.

В то же время встреча Лаврова с главой МИД Армении Арой Айвазяном в субботу прошла в сопровождении флагов обеих стран, свидетельствует фотография, размещенная российским МИД ранее в его телеграм-канале.