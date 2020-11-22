В Пенсильвании суд решил, что пересмотра результатов голосования на выборах не будет

09:30 Источник: Интерфакс

Окружной суд в Пенсильвании не нашел оснований для пересмотра результатов голосования в штате на президентских выборах.

Судья Мэтью Бранн в Уильямспорте, Пенсильвания, признал аргументы команды президента США Дональда Трампа, инициировавшей иск, "безосновательными и спекулятивными".

Он отметил, что не вправе лишать права голоса "даже одного избирателя, не говоря уже о миллионах граждан". В решении суда отмечается, что иск команды Трампа отклонен "без права повторной подачи".