0
0
144
НОВОСТИ

В Пенсильвании суд решил, что пересмотра результатов голосования на выборах не будет

09:30 22.11.2020 Источник: Интерфакс

Окружной суд в Пенсильвании не нашел оснований для пересмотра результатов голосования в штате на президентских выборах.

Судья Мэтью Бранн в Уильямспорте, Пенсильвания, признал аргументы команды президента США Дональда Трампа, инициировавшей иск, "безосновательными и спекулятивными".

Он отметил, что не вправе лишать права голоса "даже одного избирателя, не говоря уже о миллионах граждан". В решении суда отмечается, что иск команды Трампа отклонен "без права повторной подачи".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:40 22.11.2020
Россия открыла въезд в страну членам семей иностранных спортсменов
0
19
10:15 22.11.2020
Макрон: Не может быть и речи об отмене режима карантина
0
76
09:28 22.11.2020
Никаких отказов внеплановой помощи нет. Скорая помощь работает нормально - Собянин
0
138
09:22 22.11.2020
Число зараженных COVID-19 в США превысило 12 млн человек
0
149
09:17 22.11.2020
Порывистый ветер со снегом предсказывают синоптики в Москве в воскресенье
0
156
09:00 22.11.2020
МВД РФ собирается создать базу биометрических данных граждан и иностранцев
0
159
20:20 21.11.2020
Центр Софии заблокирован массовыми акциями протеста
0
1033
20:10 21.11.2020
Бои в Нагорном Карабахе остановлены совместными усилиями России и Турции - Эрдоган
0
896
20:00 21.11.2020
В РПЦ высказались за отмену воинского призыва
0
919
19:20 21.11.2020
На борьбу с пандемией ЕК призывает выделить до конца года 4,5 млрд долларов
0
767

Возврат к списку