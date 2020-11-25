Партнерство МКБ с «МегаФоном» обеспечит бизнесу особые условия обслуживания

16:37

Московский кредитный банк (МКБ) и компания «МегаФон» будут партнерами в деле поддержки малого и среднего бизнеса России. Благодаря этому корпоративные клиенты «МегаФона» получат бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в МКБ по тарифу «Оптимальный» на два месяца. «МегаФон» же обеспечит корпоративным клиентам МКБ сервис смс-рекламы с бонусом в виде 1500 бесплатных сообщений.

Кроме того, клиентам МКБ будут доступны корпоративные тарифы, в которых «МегаФон» предлагает максимальный пакет минут и безлимитный интернет за стандартную абонентскую плату. Также «МегаФон» готов бесплатно обеспечить клиентам МКБ бронзовый номер «8 800» и бесплатную аналитику или интеграцию с CRM Виртуальной АТС.

По словам директора департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктора Жидкова, опасаясь второй волны пандемии, многие представители бизнеса стремятся максимально перевести свою деятельность в онлайн. «Наша партнерская программа с «МегаФоном» не только поможет бизнесу сэкономить на РКО и услугах связи, но и позволит получать все необходимые банковские услуги дистанционно и активнее работать с клиентами в режиме онлайн, - уверен Жидков. - Со своей стороны мы, стремясь поддержать малый бизнес, еще в апреле запустили акцию «ВЭД по-новому» с бесплатным РКО, а с сентября перезапустили тарифы на расчетно-кассовое обслуживание осенью для всех компаний МСБ».

Как отмечает директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров, «МегаФон» с введением ограничений весной этого года оперативно предложил клиентам решения, позволяющие максимально быстро перестроить внутренние процессы и настроить удаленное взаимодействие с сотрудниками и клиентами. «Услуга Виртуальная АТС стала одной из самых востребованных бизнесом в этот период. Объем голосовых звонков, поступающих на номера горячих линий «8 800», вырос в период изоляции вдвое. Мы рады предложить клиентам МКБ специальные условия на услуги связи и самые актуальные решения», — констатирует Захаров.