Больше всего в России платят главам нефтегазовых, промышленных и телеком-компаний - Forbes
12:00 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самые высокие зарплаты в 2020 году получают руководители нефтегазовых компаний, предприятий в сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационных компаний. Об этом свидетельствует рейтинг журнала Forbes, составленный на основе данных крупнейших консалтинговых агентств, которые специализируются на подборе руководителей высшего звена.
В 2020 году средний объем выплат гендиректорам и президентам нефтегазовых компаний с выручкой от $3 млрд снизился на 15% - до $2,79 млн с $3,28 млн в прошлом году. Несмотря на это, нефтяники все равно располагаются на первой строчке рейтинга, однако достичь зафиксированного в 2013 году рекорда этого рейтинга в $3,77 млн им не удалось.
На втором месте в рейтинге - руководители предприятий в сфере тяжелой индустрии. Средняя зарплата главы такой компании с выручкой от $3 млрд в 2020 году составляет $1,87 млн - это на 5% больше, чем в прошлом году.
В топ-3 также попали руководители телекоммуникационных компаний с выручкой от $1 млрд - средний объем выплат в 2020 году составляет $1,31 млн, что на 2% больше, чем в 2019 году.
Самые низкие зарплаты у руководителей фармацевтических компаний с выручкой от $300 млн - в среднем выплаты составили $410 тыс. против $400 тыс. в прошлом году.
Самый большой рост - 8% - показали зарплаты руководителей транспортных компаний, обогнав такие отрасли, как тяжелая промышленности (+5%), фармацевтика (+3%) и телекоммуникации (+2%). В остальных восьми рассматриваемых отраслях выплаты руководителям упали в среднем от 2% (агрохолдинги) до 15% (нефтегазовые компании).
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