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Алиев предложил Франции «отдать Марсель» - СМИ

16:32 01.12.2020 Источник: RNS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя резолюцию сената Франции по Нагорному Карабаху, предложил французским властям «отдать город Марсель» для создания второго армянского государства. Об этом сообщает азербайджанский портал Oxu.az.

«Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела», — сказал он, выступая с обращением к народу.

Алиев указал, что при участии Франции в Минской группе ОБСЕ, возглавляющей поиск путей разрешения ситуации в Карабахе, конфликт в регионе так и не был решен мирным путем.

«Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса?» — сказал президент Азербайджана.

Он ещё раз подчеркнул, что термин «нагорно-карабахский конфликт» уже «остался в прошлом» и не стоит его употреблять.  RNS

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