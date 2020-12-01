Осень-2020 стала рекордно теплой за весь период метеонаблюдений
20:30 01.12.2020 Источник: Интерфакс
Прошедшая осень в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 1974 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"В Гидрометцентре посчитали, что в Москве эта осень стала самой тёплой в истории, то есть за весь период метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года", - сообщил Вильфанд "Интерфаксу" во вторник.
Он сообщил, что в 2020 году средняя температура в осенние месяцы в Москве составила + 8,4 градуса. Самым теплым за всю историю метеонаблюдений был октябрь, сентябрь - на четвертом месте, а ноябрь - на пятом.
"Но если посмотреть в целом, то окажется, что календарная осень с 1 сентября по 30 ноября была рекордно теплой в Москве более чем за 140 лет", - уточнил Вильфанд.
По его словам, до этого самая теплая осень в Москве была в 1974 году, на втором месте - осень прошлого, 2019 года. "Теперь эти показатели сместились на одну сточку вниз, уступив первое место прошедшей осени", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.
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