0
0
0
НОВОСТИ

Осень-2020 стала рекордно теплой за весь период метеонаблюдений

20:30 01.12.2020 Источник: Интерфакс

Прошедшая осень в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 1974 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Гидрометцентре посчитали, что в Москве эта осень стала самой тёплой в истории, то есть за весь период метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года", - сообщил Вильфанд "Интерфаксу" во вторник.

Он сообщил, что в 2020 году средняя температура в осенние месяцы в Москве составила + 8,4 градуса. Самым теплым за всю историю метеонаблюдений был октябрь, сентябрь - на четвертом месте, а ноябрь - на пятом.

"Но если посмотреть в целом, то окажется, что календарная осень с 1 сентября по 30 ноября была рекордно теплой в Москве более чем за 140 лет", - уточнил Вильфанд.

По его словам, до этого самая теплая осень в Москве была в 1974 году, на втором месте - осень прошлого, 2019 года. "Теперь эти показатели сместились на одну сточку вниз, уступив первое место прошедшей осени", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:20 01.12.2020
В Молдавию едет военный советник из США
0
40
20:05 01.12.2020
В НАТО обсудили доклад о реформировании альянса до 2030 года
0
66
18:45 01.12.2020
Китай успешно посадил на Луну аппарат для доставки лунного грунта на Землю
0
202
18:37 01.12.2020
Сбер вернул Жоржа Милославского на экраны в новогодней рекламе
0
215
18:21 01.12.2020
Москва "едва ли сможет принять" требование Санду вывести миротворцев из Приднестровья - Лавров
0
233
18:08 01.12.2020
Муфтий Гайнутдин предложил Минобороны возвести в парке "Патриот" дома молитвы всех религий России
0
203
17:40 01.12.2020
Двое погибли после въезда автомобиля в пешеходную зону в Трире, водитель задержан
0
222
17:12 01.12.2020
СКР опроверг информацию о проверке высказываний Алексея Навального
0
280
17:00 01.12.2020
Додон назвал безответственными заявления Санду в адрес России
0
298
16:32 01.12.2020
Алиев предложил Франции «отдать Марсель» - СМИ
0
345

Возврат к списку