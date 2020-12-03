Меркель не знает, когда в ЕС будет доступна вакцина от COVID-19
23:00 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Ангела Меркель не может сказать, когда в ЕС будет разрешена вакцина от коронавируса. Об этом она заявила в среду на пресс-конференции в Берлине.
"Сегодня я не могу точно сказать, когда поступит информация. Я не могу вам сказать, произойдет ли это до Рождества или сразу после Рождества", - отметила канцлер по итогам совещания с главами регионов ФРГ. "Нужно просто подождать", - добавила она.
Меркель сообщила, что в случае получения препарата постоянная комиссия согласует очередность вакцинации граждан Германии. По ее словам, прежде всего, вакцину, скорее всего, сначала получат медицинские работники и люди, отвечающие за обеспечение безопасности в стране, а также пожилые и больные люди. "Мы знаем, что в первом квартале [2021 года] получим 7 млн доз [вакцины]", - сообщила канцлер, имея в виду препараты, разработанные концернами Moderna и BioNTech-Pfizer. Она отметила, что касательно вакцины AstraZeneca пока не может ничего сказать конкретного.
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