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НОВОСТИ

Иванка Трамп может пойти в политику - WP

12:05 03.12.2020 Источник: Газета.Ru

Дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка может начать политическую карьеру после окончания президентского срока отца. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники, близкие к семье Трампов.

По словам собеседника, Иванка намерена выдвигать свою кандидатуру на какую-либо политическую должность или способствовать усилению своего влияния внутри Республиканской партии.

Источник добавил, что дочь президента США не стало прямо отвечать на вопрос, намерена ли она участвовать в гонке за кресло в Белом доме.

Издание подчеркивает, что Иванка Трамп в течение четырех лет занимала пост советника главы государства и в своих последних заявлениях СМИ она оказывала поддержку политике отца.

Один из экс-чиновников Белого дома выразил мнение в беседе с WP, что «если она хочет оставаться в политике, люди примут ее с распростертыми объятиями». Однако он призвал разделять понятия участия в политической жизни страны и участия в выборах президента США.  Газета.Ru

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