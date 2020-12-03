Пандемия COVID-19 в мире не идет на спад - данные ВОЗ
21:42 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 63,96 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 591 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 11,7 тыс., превысив 1,48 млн.
По состоянию на 18:37 мск 3 декабря в ВОЗ поступили сведения о 63 965 092 инфицированных и 1 488 120 умерших. Число заразившихся возросло на 591 432, умерших - на 11 747.
Максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября (667 917), а смертей - 17 апреля (12 482). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.
Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 13 563 731. Далее следуют Индия (9 534 964), Бразилия (6 386 787), Россия (2 375 546), Франция (2 205 212), Испания (1 665 775), Великобритания (1 659 260), Италия (1 641 610), Аргентина (1 432 570), Колумбия (1 324 792), Мексика (1 122 362) и Германия (1 106 789).
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