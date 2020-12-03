0
0
115
НОВОСТИ

Пандемия COVID-19 в мире не идет на спад - данные ВОЗ

21:42 03.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 63,96 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 591 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 11,7 тыс., превысив 1,48 млн.

По состоянию на 18:37 мск 3 декабря в ВОЗ поступили сведения о 63 965 092 инфицированных и 1 488 120 умерших. Число заразившихся возросло на 591 432, умерших - на 11 747.

Максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября (667 917), а смертей - 17 апреля (12 482). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 13 563 731. Далее следуют Индия (9 534 964), Бразилия (6 386 787), Россия (2 375 546), Франция (2 205 212), Испания (1 665 775), Великобритания (1 659 260), Италия (1 641 610), Аргентина (1 432 570), Колумбия (1 324 792), Мексика (1 122 362) и Германия (1 106 789).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

22:01 03.12.2020
Власти Таиланда приняли жесткое решение по поводу массового туризма
0
91
21:10 03.12.2020
СГБ Латвии задерживает журналистов, пишущих по-русски
0
159
19:54 03.12.2020
Китайский модуль "Чанъэ-5" покинул поверхность Луны с грунтом на борту
0
240
18:43 03.12.2020
В Норвегии считают, что спецслужбы РФ, Китая и других стран интересует норвежский нефтяной сектор
0
305
18:19 03.12.2020
Депутат МГД Русецкая: Библиотечное направление требует дополнительного финансирования
0
267
17:40 03.12.2020
Парламент Молдавии одобрил вывод спецслужбы из подчинения президенту
0
380
17:27 03.12.2020
Московская область объявила конкурс на премию губернатора для журналистов и блогеров
0
363
17:12 03.12.2020
ЕК предложила наказывать ответственных за дезинформацию и "иностранное вмешательство"
0
331
17:00 03.12.2020
Победу на выборах в Намибии одержал Адольф Гитлер
0
406
16:32 03.12.2020
Три четверти россиян поддерживают отмену традиционных новогодних празднований из-за пандемии - опрос
0
388

Возврат к списку