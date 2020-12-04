Ватикан не считает происходящее на Востоке Украине простым "гражданским конфликтом"

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ватикан полностью поддерживает реализацию соглашений по урегулированию конфликта на Украине, который не считает простым "гражданским столкновением". Об этом в эксклюзивном интервью корр. ТАСС заявил в пятницу секретарь по отношения с государствами Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер.

"Что касается ситуации на Украине, то Святой престол поддерживает реализацию достигнутых соглашений и деятельность всех задействованных в этом сторон. Святой престол воздерживается от публичных обвинений вовлеченных в конфликты в сторон. Но это не означает, что (Ватикан) принимает интерпретации заинтересованных сторон, как и не считает правильным называть конфликт на Востоке Украины гражданским столкновением", - сказал иерарх.