Сергунина: Онлайн-форум «Наследие» объединил 13 команд из 17 вузов страны
10:48 04.12.2020
В третьем молодежном образовательном онлайн-форуме «Наследие» в Москве участвовали 13 студенческих команд из 17 вузов РФ. По словам заместителя мэра Натальи Сергуниной, форум - площадка для молодых специалистов, которая помогает им в профессиональном развитии, нетворкинге, обмене опытом и идеями.
«Студенческий конкурс объединил больше 100 учащихся профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов», - отмечает вице-мэр.
Форум, организованный столичным департаментом культурного наследия в партнерстве с ведущими вузами, проходил в онлайн-формате 1-2 декабря, в нем участвовали 13 студенческих команд из 17 вузов, а также более 50 экспертов в сферах архитектуры, реставрации и сохранения объектов культурного наследия.
Форум включал три этапа: конкурс студенческих работ, образовательную программу и деловую конференцию, в рамках которой состоялась церемония награждения победителей. Участники из регионов анализировали объекты промышленной архитектуры своих городов, а конкурсанты из Москвы в составе шести междисциплинарных команд получили задание разработать концепцию и проекты по реставрации и интеграции в жизнь мегаполиса ансамбля казенного винного склада на улице Самокатная.
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