Мэры Москвы и Пекина подписали программу сотрудничества городов на 3 года

11:36

Москва и Пекин будут тесно сотрудничать в ближайшие три года – соответствующую программу подписали мэры Сергей Собянин и Чэнь Цзинин. Программа на 2021-2023 годы была подписана в режиме видеоконференции в рамках онлайн-форума «Москва – Пекин-25: новое время – новые возможности», которая посвящена 25-летию установления дружественных партнерских отношений между столицами РФ и КНР.

По словам Сергея Собянина, несмотря на сложности, с которыми столкнулся мир в 2020 году, сотрудничество между городами не прекращается, а становится, более интенсивным. «В 2021 году пройдет российско-китайский конкурс по инновациям и предпринимательству, итоги которого мы подведем в Пекине и Москве. Я очень рад, что мы выработали с вами новую программу сотрудничества на ближайшие три года, которая позволит еще более динамично и более конкретно развивать отношения самых ключевых, самых важных направлений для наших городов, в частности, в области образования, здравоохранения, науки, жилищно-коммунального хозяйства», - отметил московский градоначальник. По его данным, в 2020 году товарооборот между Москвой и Китаем вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом.

«Приглашаю вас посетить Москву, как только появится такая возможность и мы с вами вместе победим коронавирус, а наше сотрудничество будет еще больше укрепляться», - сказал Собянин.