Мэры Москвы и Пекина подписали программу сотрудничества городов на 3 года
11:36 07.12.2020
Москва и Пекин будут тесно сотрудничать в ближайшие три года – соответствующую программу подписали мэры Сергей Собянин и Чэнь Цзинин. Программа на 2021-2023 годы была подписана в режиме видеоконференции в рамках онлайн-форума «Москва – Пекин-25: новое время – новые возможности», которая посвящена 25-летию установления дружественных партнерских отношений между столицами РФ и КНР.
По словам Сергея Собянина, несмотря на сложности, с которыми столкнулся мир в 2020 году, сотрудничество между городами не прекращается, а становится, более интенсивным. «В 2021 году пройдет российско-китайский конкурс по инновациям и предпринимательству, итоги которого мы подведем в Пекине и Москве. Я очень рад, что мы выработали с вами новую программу сотрудничества на ближайшие три года, которая позволит еще более динамично и более конкретно развивать отношения самых ключевых, самых важных направлений для наших городов, в частности, в области образования, здравоохранения, науки, жилищно-коммунального хозяйства», - отметил московский градоначальник. По его данным, в 2020 году товарооборот между Москвой и Китаем вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом.
«Приглашаю вас посетить Москву, как только появится такая возможность и мы с вами вместе победим коронавирус, а наше сотрудничество будет еще больше укрепляться», - сказал Собянин.
НОВОСТИ
- 12:20 07.12.2020
- Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Василенко по делу о шпионаже
- 12:05 07.12.2020
- Лондон покинет Европу, если переговоры по Brexit будут провалены - глава МИД Люксембурга
- 12:03 07.12.2020
- Вице-мэр Сергунина: Контракты на 515 млн рублей заключили экспортеры столицы при поддержке Москвы
- 12:00 07.12.2020
- Минздрав РФ не предлагает вводить дополнительные ограничения на передвижение граждан
- 11:32 07.12.2020
- Тихановская заявила о необходимости усиления давления на власти Белоруссии со стороны ЕС
- 11:28 07.12.2020
- В Баварии до 5 января вновь введут режим ЧС из-за коронавируса
- 11:20 07.12.2020
- В российской пресноводной рыбе обнаружили больше микропластика, чем в зарубежной - исследование
- 11:05 07.12.2020
- Мурашко предложил обсудить ограничения на передвижение между регионами из-за пандемии
- 11:01 07.12.2020
- В России за сутки выявили 28 142 заразившихся коронавирусом
- 10:32 07.12.2020
- РФ не смогла достичь целей импортозамещения продуктов - исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать