Москвичи стали абсолютными чемпионами "Абилимпикс-2020"
12:08 13.12.2020
Московская команда победила в VI Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2020». В нем приняли участие более 2000 человек из 81 региона Российской Федерации, в том числе 170 представителей сборной столицы РФ.
«В этом году чемпионат проходил необычно для всех участников и экспертов – в очно-дистанционном формате. Команда Москвы приняла участие в максимальном количестве компетенций – в 74 из 77», – рассказала заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Марина Смирницкая.
Москвичи завоевали 108 медалей, в том числе 71 золотую, 22 серебряных и 15 бронзовых наград. Призерами чемпионата стали 37 представителей столичной команды. В этом году в копилку сборной внесли вклад 58 образовательных организаций. Больше всех медалей команде в очередной раз принесли представители колледжа №21 – два десятка.
Международное некоммерческое движение «Абилимпикс» развивает конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Главная цель – обеспечить эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию участников к получению образования, а также содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии.
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