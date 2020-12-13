Москвичи стали абсолютными чемпионами "Абилимпикс-2020"

12:08

Московская команда победила в VI Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2020». В нем приняли участие более 2000 человек из 81 региона Российской Федерации, в том числе 170 представителей сборной столицы РФ.

«В этом году чемпионат проходил необычно для всех участников и экспертов – в очно-дистанционном формате. Команда Москвы приняла участие в максимальном количестве компетенций – в 74 из 77», – рассказала заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Марина Смирницкая.

Москвичи завоевали 108 медалей, в том числе 71 золотую, 22 серебряных и 15 бронзовых наград. Призерами чемпионата стали 37 представителей столичной команды. В этом году в копилку сборной внесли вклад 58 образовательных организаций. Больше всех медалей команде в очередной раз принесли представители колледжа №21 – два десятка.

Международное некоммерческое движение «Абилимпикс» развивает конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Главная цель – обеспечить эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию участников к получению образования, а также содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии.