В VII метапредметной олимпиаде "Московский учитель" участвовало рекордное количество педагогов

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Победителей и призеров метапредметной олимпиады «Московский учитель» в нынешнем году подготовили 329 школ. Статус призера завоевали 664 учителя, 71 педагог стал победителем. Всего в олимпиаде приняли участие 13 140 человек, 1300 из которых пробились во второй тур, который проходил в дистанционном формате. «В этом году у нас рекордное количество участников. Видимо, это связано с тем, что народ научился работать в электронных системах, пройдя хорошую школу в этом году», – отметил на селекторном совещании Департамента образования и науки Москвы директор Центра педагогического мастерства Дмитрий Путимцев.

По его словам, участники олимпиады в нынешнем году получили в основном задания, связанные с функциональной грамотностью. Им предстояло решить несколько задач, в том числе по не своему предмету, составить собственные задания на развитие функциональной грамотности, выполнить творческое задания и проверить работы по заданным критериям. По словам директора Городского методического центра Андрея Зинина, директорам московских школ предоставлена возможность узнать конкретные результаты своих учителей-лидеров. Также данные будут загружены в личные кабинеты самих педагогов в «Московской электронной школе».

Победители и призеры метапредметной олимпиады получают право войти в состав школьной команды для участия в конкурсе «Учителя года Москвы - 2021».