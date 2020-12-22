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НОВОСТИ

Сергий Романов в очередной раз отбился от представителей епархии и судебных приставов

14:32 22.12.2020

Священники епархии вместе с приставами приехали в монастырь, где заперся экс-схиигумен Сергий. Представители обители называют происходящее «провокацией». Всеволод Могучев заявил, что действия епархии могут «дестабилизировать» ситуацию в Свердловской области и по всему Уральскому округу.

Днем 22 декабря в Среднеуральский женский монастырь приехали представители Екатеринбургской епархии. Всеволод Могучев сообщил, что на месте находятся протоиерей Виктор Явич — советник главы епархии по правовым вопросам, коллеги священника Максима Миняйло. Их сопровождают сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

Как следует из опубликованных в соцсетях видео, делегаты попытались пройти на территорию обители, но их не пустили. Николай Романов, который руководит Среднеуральским женским монастырем, к ним не вышел. На месте делегация епархии пробыла около получаса. Около 15.50 представители монастыря сообщили, что гости уехали.

По мнению представителей монастыря, визит — это «провокация» епархии, которую священники проводят, пока новый глава — епископ Евгений (Кульберг) — находится в отъезде.

Судебные приставы выезжают по постановлению суда, объяснили 66.RU в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области. Там обещали дать развернутый комментарий позже.

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