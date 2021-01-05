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За счет Саудовской Аравии РФ и Казахстан увеличат добычу нефти в феврале и марте

20:20 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте, которое составит 7,125 млн б/с, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК.

Сейчас страны альянса сокращают добычу на 7,2 млн б/с. Однако Россия и Казахстан смогут в феврале и марте увеличить ее на 75 тыс. б/с в пропорции 65 тыс. и 10 тыс. б/ с. Этот рост добычи будет поглощен пропорциональным и добровольным сокращением добычи Саудовской Аравией, сообщили собеседники ТАСС.

"Этот компромисс позволяет России и Казахстану получить то, что они хотели - рост добычи. Все остальные тоже удовлетворены, поскольку в итоге предложение не вырастет", - сказал один из собеседников агентства.

Другой подтвердил, что Саудовская Аравия выразила готовность сократить добычу нефти добровольно.

Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится в первых числах марта.

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