За счет Саудовской Аравии РФ и Казахстан увеличат добычу нефти в феврале и марте
20:20 05.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сейчас страны альянса сокращают добычу на 7,2 млн б/с. Однако Россия и Казахстан смогут в феврале и марте увеличить ее на 75 тыс. б/с в пропорции 65 тыс. и 10 тыс. б/ с. Этот рост добычи будет поглощен пропорциональным и добровольным сокращением добычи Саудовской Аравией, сообщили собеседники ТАСС.
"Этот компромисс позволяет России и Казахстану получить то, что они хотели - рост добычи. Все остальные тоже удовлетворены, поскольку в итоге предложение не вырастет", - сказал один из собеседников агентства.
Другой подтвердил, что Саудовская Аравия выразила готовность сократить добычу нефти добровольно.
Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится в первых числах марта.
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