Глава Минобрнауки РФ исполнил желание мальчика, мечтавшего побывать в пожарной части
14:00 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков осуществил мечту 13-летнего Егора Сухова из Москвы, который хотел побывать в пожарной части. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства.
"Сегодня Егор вместе с Валерием Фальковым посетил пожарно-спасательный отряд №207. Место выбрано министром неслучайно: это самая большая в Европе пожарная часть как по площади, так и по численности работников. Штат отряда составляет более 200 человек. Располагается подразделение в деловом центре Москва-Сити", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта часть защищает столичные небоскребы от огня "с использованием современной техники и уникального оборудования".
"Егор загадал желание побывать в пожарной части - и вот сегодня его мечта осуществилась. Все желания, которые загадывают дети на Новый год, должны исполняться, а взрослым нужно об этом позаботиться", - привели в пресс- службе слова Фалькова. Во время экскурсии Егору показали работу крытого тренировочного комплекса, учебную четырехэтажную башню, скалодром и мобильный тренировочный полигон.
В конце 2020 года Фальков исполнил мечту 8-летней Розалины: она хотела поплавать с дельфинами. Девочка познакомилась с дельфином по имени Юки и на протяжении недели посещала сеансы плавания в "Москвариуме" на ВДНХ, добавили в Минобрнауки.
Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель - подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года было исполнено около 8 тыс. желаний.
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