В Госдуме предлагают расширить список отстающих регионов РФ

15:32 Источник: Интерфакс

Госдума намерена добиваться расширения перечня отстающих регионов России, сообщил первый замруководителя фракции "Единой России" в ГД РФ по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

"В постановлении Государственной Думы мы зафиксировали, что в 2021 году мы будем добиваться увеличения количества этих регионов до двадцати", - сказал Исаев журналистам в ходе рабочей поездки в Удмуртию в среду.

Он напомнил, что в 2019 году в стране были определены десять регионов с наименьшими экономическими показателями, которые получили индивидуальные планы развития.

Он отметил, что в этот список может, в частности, войти Удмуртия. "Мы предварительно имеем такие "проговоры" (по Удмуртии - ИФ) с правительством Российской Федерации", - добавил Исаев.

Депутат напомнил также, что в 2021 году на сбалансирование бюджетов регионов будет направлено почти 800 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в список отстающих регионов вошли Адыгея, Алтайский край, Калмыкия, Карелия, Курганская область, Марий Эл, Псковская область, Республика Алтай, Тува и Чувашия.