Комиссия спортсменов предложила ОКР использовать вместо гимна России на Олимпиаде "Катюшу"
16:12 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать вместо гимна РФ на Олимпиаде песню "Катюша". Об этом журналистам заявила председатель комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.
"Обсудили музыкальное сопровождение. У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, но остановились на "Катюше", - сказала Великая. - Это известная песня, ее мы решили предложить на рассмотрение ОКР".
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