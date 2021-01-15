Тариф "Платона" будет проиндексирован с 1 февраля

17:12

Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля будет проиндексирован на 14 копеек и составит 2,34 рубля за один километр, сообщили ТАСС в пресс-службе Росавтодора.

Таким образом, размер индексации оказался ниже изначально прогнозируемого. Ранее в Минтрансе РФ сообщали о возможном повышении тарифа до 2,35 рубля за км.

"С 1 февраля 2021 года российские и иностранные грузоперевозчики будут платить 2,34 рубля за км федеральных дорог, - отметили в Росавтодоре. - Ежегодная индексация тарифа государственной системы "Платон" от текущего размера платы на уровень инфляции составила 14 копеек".

На сегодняшний день в госсистеме зарегистрировано свыше 1,420 млн большегрузов, в федеральный дорожный фонд перечислено более 126 млрд рублей. Также почти 7 млрд рублей перечислено за счет штрафов с нарушителей.

"В 2020-2022 годах эти средства Росавтодор направляет на капитальный ремонт федеральных автодорог. В частности, в 23 субъектах РФ проводятся работы по расширению с двух до четырех полос движения 600 км автодорог, а в 44 субъектах РФ - капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов", - уточнили в дорожном агентстве.