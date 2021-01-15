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Великобритания разочарована выходом РФ из ДОН и призывает к пересмотру решения - МИД

21:10 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания разочарована тем фактом, что Россия начала подготовку к выходу из Договора по открытому небу (ДОН) и призывает российские власти пересмотреть это решение. Об этом ТАСС заявил представитель МИД Великобритании.

"Соединенное Королевство разочаровано решением России начать осуществление необходимых для выхода из Договора по открытому небу процедур после продолжительного несоблюдения [его условий]. Договор вносит ценный вклад в обеспечение европейской безопасности, повышая прозрачность военной деятельности и способствуя доверию между странами, - отметили в ведомстве. - Соединенное Королевство призывает Россию пересмотреть это решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно взаимодействовать с другими его участниками".

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