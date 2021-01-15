Великобритания разочарована выходом РФ из ДОН и призывает к пересмотру решения - МИД
21:10 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Соединенное Королевство разочаровано решением России начать осуществление необходимых для выхода из Договора по открытому небу процедур после продолжительного несоблюдения [его условий]. Договор вносит ценный вклад в обеспечение европейской безопасности, повышая прозрачность военной деятельности и способствуя доверию между странами, - отметили в ведомстве. - Соединенное Королевство призывает Россию пересмотреть это решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно взаимодействовать с другими его участниками".
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