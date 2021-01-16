В России выявили 24 092 заразившихся коронавирусом за сутки

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 092. Общее количество инфицированных достигло 3 544 623, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев не превышает 0,7%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 27 311, до 2 936 991. Пятый день подряд в стране выписывают больше вылечившихся, чем выявляют новых случаев заражения. Общая доля уже выздоровевших достигла 82,8% - нового максимума с начала пандемии.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 590 против 555 днем ранее, это максимальный показатель с начала года. Всего от инфекции умерли 65 085 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,84%, следует из данных штаба.