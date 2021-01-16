12:30 Источник: Эхо Москвы

На МКС временно приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле «Звезда». Как заявили в штаб-квартире НАСА, негерметичный отсек изолировали до середины февраля.

Работы по обнаружению второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции возобновятся после прибытия грузового корабля «Прогресс МС-16». А компоненты воздуха для восполнения его утечки доставят на американском грузовом корабле в следующем месяце. Об этом заявила директор отдела по МКС в НАСА Робин Гатенс. Запись ее выступления есть в распоряжении РИА Новости.

В декабре экипажу станции поставили задачу постараться найти второе место утечки в промежуточной камере модуля «Звезда» до Нового года. Однако сделать этого не удалось.

Ранее замруководителя полетом российского сегмента МКС Юрий Гидзенко сообщил, что в феврале на станцию доставят специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры.

При этом причины возникновения утечки воздуха до сих пор не ясны. По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергея Крикалева версия усталости металла исключена специалистами, а возможность образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной. Эхо Москвы