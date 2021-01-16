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Байден выдвинул Викторию Нуланд кандидатом на пост заместителя госсекретаря США

18:30 16.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатом на пост заместителя госсекретаря по политическим делам Викторию Нуланд, активно участвовавшую в событиях, которые привели к насильственной смене власти на Украине в 2014 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте переходной команды политика.

Нуланд ранее была помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года она в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств. Байден также выдвинул кандидатом на пост первого заместителя госсекретаря США Венди Шерман. Она в администрации Обамы была заместителем главы американского внешнеполитического ведомства по политическим делам. Шерман участвовала в консультациях между США и Ираном относительно сделки по атому.

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