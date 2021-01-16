В РПЦ рекомендовали воздержаться от крещенских купаний в проруби

19:30 Источник: Интерфакс

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает, что на фоне эпидемии коронавируса стоит воздержаться от крещенских купаний.

"В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он напомнил, что погружение в прорубь отнюдь не является церковным ритуалом или предписанием - это то, что люди совершают исключительно по собственной инициативе.

"Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом", - отметил митрополит.