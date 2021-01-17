В период пандемии выявляемость I-II стадии рака снизилась на 2% - онколог Минздрава РФ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявляемых пациентов с I-II стадией рака в период пандемии снизилось примерно на 2%, однако это не окончательные данные. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в рамках Гайдаровского форума.



"Если коротко, то на основании данных за 11 месяцев 2020 года в РФ доля злокачественных образований, выявленных на I-II стадии составила 55,7%, этот показатель ниже на 2% в сравнении с 2019 годом. Мы ожидаем, что по итогам 2020 года, данные которого получим в феврале - марте, у нас будет более высокий удельный вес запущенных случаев. Однако такая тенденция ожидает не только Россию, но и мир", - рассказал специалист.



В целом в стране последние два года наблюдалась хорошая статистика по выявлению рака на данных стадиях, в том числе благодаря работе скрининговых программ. В России, в отличие от многих других стран, скрининги проводились по семи локализациям вместо трех. "К сожалению, эти программы были на какое-то время приостановлены по эпидемиологическим причинам, в том числе, но сейчас они возобновлены. Но главное, что осталось - это структура и работа онкослужбы. Онкологические пациенты не остались без помощи", - отметил Каприн.



При этом он отметил, что в целом онкологическая служба России достойно справилась с пандемией новой коронавирусной инфекции. "Ни один онкологический диспансер не был закрыт, <...> потому что было принято решение не перепрофилировать онкологические учреждения", - рассказал он.



