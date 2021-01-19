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Чернышенко назвал регионы-лидеры по записи на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги

14:12 19.01.2021 Источник: Интерфакс

Большинство заявок через портал Госуслуг на вакцинацию от COVID-19 за неполные сутки с момента начала работы услуги поступило от москвичей, на втором и третьем месте по количеству - Самарская область и Подмосковье, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Практически за неполные сутки с начала действия услуги на портале москвичами подано свыше 350 заявок на вакцинацию. Далее идут Самарская и Московская области - от них поступило по 230 заявок, чуть меньше - на Сахалине 213, в Тюменской области -178, Краснодарском крае - 177. Напомню, что сейчас услуга действует в тестовом режиме, идет отладка механизма, поэтому где-то могут возникать сложности. Но очевидных проблем с работой системы мы не видим", - сказал Чернышенко, чьи слова журналистам привели в его пресс-службе.

В десятку также вошли Удмуртская Республика, где подано 140 заявок, Брянская область - 128, Новосибирская область - 123 и Мурманская область, где 117 граждан записались на прививку.

Вице-премьер напомнил, что на портале действует форма обратной связи населения по организации медицинского обслуживания в период пандемии. Кроме этого, с 18 января запущена платформа обратной связи по вакцинации, куда граждане могут сообщать про возникающие проблемы с записью, нехваткой вакцины или претензии по оказанию услуги. По его словам, активнее всех в плане обратной связи жители Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Краснодарского края, Москвы, Подмосковья, а также Ростовской, Самарской, Воронежской, Челябинской областей и Республики Башкортостан.

"Каждое обращение разбирается и заявителю в личный кабинет приходит сообщение об устранении замечаний. Для нас очень важна такая обратная связь с населением, благодаря ей, мы можем оперативно реагировать на слабые места в системе", - сказал вице-премьер.

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