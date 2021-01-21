В Израиле предостерегли от использования тканевых масок

18:24

Профессор Итамар Гротто, заместитель гендиректора минздрава, рекомендовал отказаться от использования несертифицированных тканевых масок, и носить только хирургические и маски N95, эффективность которых подтверждена минздравом, - пишет israelinfo.

В интервью «Хадашот 13» профессор Гротто связал новую рекомендацию с распространением новых, более заразных мутаций коронавируса, хотя тканевые маски не дают надежной защиты и от «обычного» вируса.

В момент принятия указа об обязательном ношении масок в публичном пространстве в Израиле еще не было собственного производства защитных масок, достаточного для удовлетворения потребности, на мировых рынках был острый дефицит хирургических масок, и минздрав рекомендовал закрывать рот и нос хоть чем-нибудь.

Однако и после того, как спрос насытился, минздрав не пытался разъяснить гражданам, что далеко не все маски способны защитить от коронавируса. В стране налажено собственное производство масок-респираторов N95, обеспечивающих максимальный уровень защиты (95%), но пользуются ими относительно немногие, и даже работники системы здравоохранения в большинстве обходятся простыми хирургическими масками, дающими лишь 70-80% защиты.