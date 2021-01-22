0
0
123
НОВОСТИ

Республиканцы в сенате хотят отложить рассмотрение импичмента Трампу - WP

13:32 22.01.2021 Источник: Газета.Ru

Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса США Митч МакКоннелл предлагает отложить рассмотрение импичмента бывшему президенту страны Дональду Трампу до февраля, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

МакКоннелл предлагает предоставить защите бывшего главы государства время подготовиться к слушаниям, пояснили источники.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси анонсировала обсуждение сроков передачи в сенат обвинительного заключения по импичменту Трампу.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 22.01.2021
В Госдуме проанализируют, кто стоит за призывами к участию в несогласованных акциях
0
46
14:12 22.01.2021
Глава Евросовета обсудил с Путиным по телефону арест Навального и изложил позицию ЕС
0
117
14:00 22.01.2021
Google пообещал отключить поисковую систему в Австралии из-за кодекса для медиарынка
0
128
13:20 22.01.2021
Центр кибербезопасности РФ предупреждает об угрозе кибератак со стороны США
0
223
13:05 22.01.2021
Песков назвал провокаторами тех, кто призывает к участию в несогласованной акции 23 января
0
195
13:04 22.01.2021
Барщевский: УК предусматривает наказание за угрозу массового заболевания
0
168
13:00 22.01.2021
Индонезийский "Боинг" мог разбиться из-за неполадок системы контроля двигателя - СМИ
0
179
12:32 22.01.2021
МИД КНР высказался за сотрудничество США с Россией по сокращению наступательных вооружений
0
216
12:05 22.01.2021
На МКС найдена трещина
0
284
12:00 22.01.2021
Двое погибли и один пострадал при разрушении резервуара на предприятии в Татарстане
0
243

Возврат к списку