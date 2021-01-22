Республиканцы в сенате хотят отложить рассмотрение импичмента Трампу - WP
13:32 22.01.2021 Источник: Газета.Ru
Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса США Митч МакКоннелл предлагает отложить рассмотрение импичмента бывшему президенту страны Дональду Трампу до февраля, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
МакКоннелл предлагает предоставить защите бывшего главы государства время подготовиться к слушаниям, пояснили источники.
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси анонсировала обсуждение сроков передачи в сенат обвинительного заключения по импичменту Трампу.
3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.
6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.
13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом. Газета.Ru
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