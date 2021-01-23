Несколько десятков участников несанкционированных акций задержаны в городах Сибири
14:20 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники акции в Красноярске прошли с Красной площади мимо здания краевого правительства и остановились перед городской администрацией, подходы к которой заблокированы полицией. Несколько человек были задержаны после того, как из толпы в сторону мэрии бросили пиротехнику. Некоторые участники кидаются в полицейских снежками.
В Новосибирске полицейские рекомендуют участвующим в акции покинуть центральную площадь и предупреждают о незаконности участия в несанкционированных митингах. Как передает корр. ТАСС, людей на площади становится меньше.
Ранее следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам. Призывавший к ним 20-летний житель регионального центра задержан и уже дал показания, сообщило следствие.
В Омске полиция задержала несколько человек. Колонна направилась по центральным улицам к Соборной площади и зданию правительства региона.
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