Несколько десятков участников несанкционированных акций задержаны в городах Сибири

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали несколько десятков участников несанкционированных акций в Новосибирске, Красноярске и Омске, передают корр. ТАСС с мест событий. Официальной информации по задержанным пока нет.



Участники акции в Красноярске прошли с Красной площади мимо здания краевого правительства и остановились перед городской администрацией, подходы к которой заблокированы полицией. Несколько человек были задержаны после того, как из толпы в сторону мэрии бросили пиротехнику. Некоторые участники кидаются в полицейских снежками.



В Новосибирске полицейские рекомендуют участвующим в акции покинуть центральную площадь и предупреждают о незаконности участия в несанкционированных митингах. Как передает корр. ТАСС, людей на площади становится меньше.



Ранее следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам. Призывавший к ним 20-летний житель регионального центра задержан и уже дал показания, сообщило следствие.



В Омске полиция задержала несколько человек. Колонна направилась по центральным улицам к Соборной площади и зданию правительства региона.



