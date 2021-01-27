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Число зараженных COVID-19 в мире перевалило за 100 млн человек - Университета Джонса Хопкинса

23:29 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило во вторник 100 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, коронавирусом заразился 100 032 461 человек, из них 2 149 385 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (25 335 606) приходится на США, далее следуют Индия (10 676 838) и Бразилия (8 871 393).

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