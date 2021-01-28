Столтенберг призвал увеличивать расходы на НАТО из-за агрессивных действий России

10:00 Источник: Коммерсант.ru

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу увеличить расходы на оборону. Он связал необходимость в этом с действиями России и Китая, а также с терроризмом.

«Генеральный секретарь настоятельно посоветовал союзникам увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и гарантировать, чтобы наши военные оставались в готовности для реагирования на такие вызовы как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая»,— говорится в заявлении председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича. Коммерсантъ