Столтенберг призвал увеличивать расходы на НАТО из-за агрессивных действий России
10:00 28.01.2021 Источник: Коммерсант.ru
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу увеличить расходы на оборону. Он связал необходимость в этом с действиями России и Китая, а также с терроризмом.
«Генеральный секретарь настоятельно посоветовал союзникам увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и гарантировать, чтобы наши военные оставались в готовности для реагирования на такие вызовы как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая»,— говорится в заявлении председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича. Коммерсантъ
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