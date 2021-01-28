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Блинкен подтвердил приверженность США обеспечению безопасности Израиля

10:05 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Израиля Габи Ашкенази подтвердил заинтересованность Вашингтона в обеспечении безопасности еврейского государства и достижении мира в регионе. Об этом говорится в распространенном в среду вечером сообщении Госдепартамента.

"Госсекретарь подтвердил твердую приверженность правительства США обеспечению безопасности Израиля. Стороны рассмотрели вызовы региональной безопасности и важность дальнейшего сотрудничества по этим вопросам, - отмечает Госдепартамент. - Энтони Блинкен приветствовал достигнутый прогресс в рамках "Авраамовых соглашений" и подтвердил заинтересованность США в дальнейшем успехе в деле достижения мира".

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Премьер- министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал тогда примирение еврейского государства с этими двумя арабскими странами поворотным моментом в истории, который в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту. 23 октября занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп объявил, что Судан и Израиль также договорились о нормализации отношений.

10 декабря Трамп сообщил, что Израиль и Марокко достигли договоренности о полноценных дипломатических отношениях.

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