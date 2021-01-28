Блинкен подтвердил приверженность США обеспечению безопасности Израиля
10:05 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Израиля Габи Ашкенази подтвердил заинтересованность Вашингтона в обеспечении безопасности еврейского государства и достижении мира в регионе. Об этом говорится в распространенном в среду вечером сообщении Госдепартамента.
"Госсекретарь подтвердил твердую приверженность правительства США обеспечению безопасности Израиля. Стороны рассмотрели вызовы региональной безопасности и важность дальнейшего сотрудничества по этим вопросам, - отмечает Госдепартамент. - Энтони Блинкен приветствовал достигнутый прогресс в рамках "Авраамовых соглашений" и подтвердил заинтересованность США в дальнейшем успехе в деле достижения мира".
15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Премьер- министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал тогда примирение еврейского государства с этими двумя арабскими странами поворотным моментом в истории, который в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту. 23 октября занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп объявил, что Судан и Израиль также договорились о нормализации отношений.
10 декабря Трамп сообщил, что Израиль и Марокко достигли договоренности о полноценных дипломатических отношениях.
НОВОСТИ
- 11:20 28.01.2021
- Якутский шаман Габышев принудительно помещен в психбольницу
- 11:05 28.01.2021
- Ученые нашли патоген, сходный с коронавирусом на 92,6%, в образцах 2010 года - СМИ
- 11:00 28.01.2021
- Курс доллара на Мосбирже превысил 76 руб., евро - 92 руб.
- 10:32 28.01.2021
- Национальный комитет республиканцев не будет выдвигать кандидатуру Трампа на выборах в 2024 году
- 10:20 28.01.2021
- Новый президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность
- 10:00 28.01.2021
- Столтенберг призвал увеличивать расходы на НАТО из-за агрессивных действий России
- 09:32 28.01.2021
- Жители России больше не смогут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию
- 09:20 28.01.2021
- Три человека пострадали при пожаре на пороховом заводе в Перми
- 09:05 28.01.2021
- На таможне во Владивостоке обнаружен груз из Китая с превышением радиационного фона в 25 раз
- 09:00 28.01.2021
- Любовь Соболь и Олега Навального задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемических правил
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать