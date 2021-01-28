Ученые нашли патоген, сходный с коронавирусом на 92,6%, в образцах 2010 года - СМИ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Камбоджийские ученые обнаружили патоген, совпадающий по структуре с вирусом, вызывающим COVID-19, на 92,6%, в образцах, которые хранились в лаборатории с 2010 года. Об этом сообщила в четверг газета "Саут Чайна морнинг пост".

В ходе исследования природы нового коронавируса ученые из лаборатории Института Пастера в Пномпене обнаружили в образцах, взятых у подковоносых летучих мышей на северо- востоке Камбоджи в 2010 году, два вируса, которые на 92,6% схожи с SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19. Это самый близкий к вирусу SARS-CoV-2 образец патогена, обнаруженный за пределами Китая.

Среди известных вирусов в наибольшей степени (на 96,2%) сжох с SARS-CoV-2 вирус летучих мышей, обнаруженный в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднократно заявляла, что поиски источника первого заражения новым коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии ВОЗ. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "Об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Ухане, после чего распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года ВОЗ признала ее пандемией.