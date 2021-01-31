Посольство США в России призвало власти "уважать международно признанные права человека и свободу прессы"
16:05 31.01.2021 Источник: РБК
«В преддверии запланированных акций протеста в поддержку Алексея Навального власти РФ произвели задержания активистов, журналистов, заблокировали центр Москвы. Сообщается о сотнях протестующих, задержанных сегодня», — говорится в сообщении.
Дипломаты обратили внимание на «многочисленные сообщения» о задержаниях освещающих протестную акцию журналистов, несмотря на наличие специальных жилетов. «Призываем российские власти уважать международно признанные права человека и свободу прессы», — отметили в дипмиссии. (РБК)
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