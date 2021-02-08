Доходы РФ от экспорта нефти в 2020 г. упали на 41% - ФТС
15:12 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем экспорта российской нефти в 2020 году в стоимостном выражении снизился на 40,8% по сравнению с 2019 годом и составил $72,4 млрд, следует из данных ФТС.
Физический объем экспорта нефти из РФ сократился на 11,4% - до 238,61 млн тонн.
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