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Песков сожалеет, что участники встречи Путина с главредами слили информацию о беседе

14:00 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле сожалеют, что некоторые участники встречи президента РФ Владимира Путина с главными редакторами СМИ поделились подробностями беседы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассчитывает, что в дальнейшем подобного не будет, поскольку иначе нарушается атмосфера доверия.

"Встреча была очень интересной, но, к нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, слили просто какую- то часть беседы своим коллегам", - сказал представитель Кремля. В четверг он поделился с журналистами впечатлениями от встречи Путина с главными редакторами, которая прошла в среду.

"Мы в этой связи сожалеем, действительно пресса была [на встрече] на основе "off the record", без цитирования", - отметил Песков. По его мнению, "именно такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с теми вопросами, которые оставались неясными". "Мы сожалеем, что некоторые участники слили информацию об этой беседе своим коллегам, это не укрепляет атмосферу нашего доверия", - повторил пресс-секретарь.

Он обратился "к тем, кто это сделал", подчеркнув, что Кремль надеется на то, "что все-таки договоренности о режимах подобных бесед будут в дальнейшем выдерживаться и выполняться".

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