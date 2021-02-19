"Высокоточные комплексы" представят на IDEX 2021 плавающие боевые машины для морского десанта

12:16

У бронетранспортера БТ-3Ф – большой экспортный потенциал. Фото госкорпорации «Ростех»

Плавающие боевые машины поддержки морской пехоты БМП-3Ф и БТ-3Ф будут представлены холдингом «Высокоточные комплексы» (входящим в госкорпорацию «Ростех») на XV Международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX 2021.

Форум состоится в конце февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Как отмечают представители «Высокоточных комплексов», боевые машины БМП-3Ф и БТ-3Ф могут покидать десантные корабли на удалении 40–60 км от берега. Это серьезно снижает риск массовых потерь боевых машин накануне высадки и в ее процессе. В тандеме машины позволяют обеспечить морской пехоте не только доставку к месту выполнения боевой задачи, но и поддержать десант огнем. Запас хода на воде у машин - до 7 часов, в том числе при волнении моря до трех баллов. Также они могут выходить на неподготовленный берег.

Как отмечают разработчики, сейчас при проведении морских десантных операций требование «загоризонтного десантирования» становится преобладающим для техники сопровождения. Плавающие БМП-3 и БМП-3Ф успели зарекомендовать себя в ходе многих лет эксплуатации российским Военно-морском флотом и зарубежными военно-морскими силами в качестве боевых машин, способных успешно решать такие задачи. Эту линейку теперь дополняет новый бронетранспортер БТ-3Ф, созданный недавно ПАО «Курганмашзавод» и Специальным конструкторским бюро машиностроения (СКБМ).

По словам исполнительного директора «Курганмашзавода» Петра Тюкова, важное преимущество этих машин – их транспортабельность: «Для перевозки этих боевых машин можно использовать автомобильный, воздушный, морской и железнодорожный транспорт. БТ-3Ф также может транспортироваться на внешней подвеске вертолета МИ-26. Все машины транспортируются самолетами ИЛ-76МД и его аналогами, и модификациями».

«Унификация изделий по узлам и агрегатам с БМП-3 – дополнительный плюс в плане эксплуатации и техническом обслуживания машин для морской пехоты, - отмечает генеральный директор ПАЛ «Высокоточные комплексы» Александр Денисов, - Это обстоятельство позволяет назвать наиболее перспективными внешними рынками для БМП-3Ф и БТ-3Ф государства, уже имеющие на вооружении БМП-3».