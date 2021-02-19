ГБУ "Ритуал" будет готовить специалистов по похоронному делу и бальзамировщиков

16:21

Новое останкохранилище, которое введено в эксплуатацию в Центре ритуального обслуживания в Москве, позволит подготовить кадровый резерв по специальностям «бальзамировщик» и «специалист в области похоронного дела». Это особенно важно в виду того, что в скором времени ожидается введение запрета на оказание ритуальных услуг в медицинских учреждениях.

«Впервые на базе останкохранилища ЦРО ГБУ «Ритуал» будет проводиться переподготовка кадров по специальности «бальзамировщик», в полном соответствии с профессиональным стандартом «специалист в области похоронного дела», – сообщает пресс-служба ГБУ «Ритуал».

По данным учреждения, останкохранилище позволит оказывать услуги по предпохоронному содержанию и подготовке тел умерших к погребению «на принципиально новом высоком уровне». В нем все процедуры производятся в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами действующего законодательства.