Голосовые помощники и Вера Брежнева помогают клиентам Сбера записывать музыкальные поздравления мужчинам

13:00

Сбер с участием Веры Брежневой запустил проект «Хит о нем», позволяющий клиентам компании создать специальные персонализированные музыкальные поздравления для мужчин. Для этого нужно зайти на сайт www.sber.ru/hit , выбрать из предложенного списка имя и обращение (например, любимый, друг, коллега). Затем необходимо ответить на вопрос о том, как поздравить мужчину, например, - серьезно, ярко, современно, творчески, романтично. Потом следует поставить подпись: коллега, друг, любимая, семья или общее поздравление.

В результате появится музыкальный трек с уникальным текстом для конкретного мужчины. Ссылку на поздравление можно скопировать и отправить адресату или разместить в соцсетях.

Также поздравление можно создать с помощью ассистентов Сбера «Салют». Для этого нужно обратиться к виртуальному ассистенту с фразой «Салют, сделай хит» в приложении СберБанк Онлайн, Салют или на устройстве SberPortal. Ассистенты, которых зовут Афина, Джой или Сбер помогут пользователю создать трека, запишут ответы на вопросы и отправят адресату ссылку на необычное поздравление.

