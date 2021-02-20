Голосовые помощники и Вера Брежнева помогают клиентам Сбера записывать музыкальные поздравления мужчинам
13:00 20.02.2021
В результате появится музыкальный трек с уникальным текстом для конкретного мужчины. Ссылку на поздравление можно скопировать и отправить адресату или разместить в соцсетях.
Также поздравление можно создать с помощью ассистентов Сбера «Салют». Для этого нужно обратиться к виртуальному ассистенту с фразой «Салют, сделай хит» в приложении СберБанк Онлайн, Салют или на устройстве SberPortal. Ассистенты, которых зовут Афина, Джой или Сбер помогут пользователю создать трека, запишут ответы на вопросы и отправят адресату ссылку на необычное поздравление.
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