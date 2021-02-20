Нет сомнений, что добиться освобождения Навального уже не получится – Глеб Павловский
17:30 20.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Нет сомнений, что добиться освобождения Навального уже не получится – политолог Павловский. По мнению политолога Глеба Павловского, добиться освобождения Алексея Навального уже не получится. Об этом политолог сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Совершенно очевидно, что Навального не выпустят по этому делу и, вероятно, не выпустят по другим, которые появятся далее. Его свобода никак не зависит от давления оппозиции, достаточно слабого, и тем более давления извне. Оппозиция может использовать дело Навального, жертву Навального для того чтобы разогреть ситуацию, но пока не видно, что она это может сделать», — сказал он.
Политолог отметил, что по-прежнему существует угроза жизни оппозиционера.
«Проблема свободы и жизни Навального реальна, потому что власть не устраивает даже такая ситуация как Навальный на зоне, имеющий в этом случае довольно обширные контакты со свободой и остающийся не только символом будущего, но и реальным лидером движения», — заключил он.
Мосгорсуд оставил в силе решение заменить условный срок Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Судья Дмитрий Балашов также отказался освободить политика в связи с требованием Европейского суда по правам человека.
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