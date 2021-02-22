От шести до восьми лет заключения получили трое участников протестов в Белоруссии
12:15 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным правозащитников, Леониду Ковалеву присудили шесть лет лишения свободы, Дмитрию Корнееву - восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Несовершеннолетнему Никите Золотореву суд назначил шесть лет исправительной колонии.
По данным следствия, обвиняемые в участии в массовых беспорядках незаконно изготовили "коктейли Молотова" и 10 августа во время несанкционированной акции бросили бутылки с зажигательной смесью в сторону военнослужащих внутренних войск.
Приговор районного суда может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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