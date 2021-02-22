От шести до восьми лет заключения получили трое участников протестов в Белоруссии

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Железнодорожного района Гомеля приговорил двух участников массовых беспорядков, не согласных с результатами президентских выборов в Белоруссии, к шести и восьми годам лишения свободы, еще один участник в связи с несовершеннолетием получил шесть лет исправительной колонии. Об этом сообщил в понедельник сайт незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна".



По данным правозащитников, Леониду Ковалеву присудили шесть лет лишения свободы, Дмитрию Корнееву - восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Несовершеннолетнему Никите Золотореву суд назначил шесть лет исправительной колонии.



По данным следствия, обвиняемые в участии в массовых беспорядках незаконно изготовили "коктейли Молотова" и 10 августа во время несанкционированной акции бросили бутылки с зажигательной смесью в сторону военнослужащих внутренних войск.



Приговор районного суда может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.



